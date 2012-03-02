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Kültür-Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu, Şubat'ta 7 bin seyirciyi ağırladı

Sivas Devlet Tiyatrosu, şubat soğuğunda 6 bin 979 kişiye perde açtı.

02 Mart 2012 17:45

 

T24 - Türkiye’de ilk kez 12 Ocak'ta, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen yıllardır kayıp çocuklarını arayan binlerce annelerin dramını mitolojik bir dille konu alan Hasan Öztürk’ün “Ortak Ağıt” isimli eserini sahneleyen, Sivas Devlet Tiyatrosu, Şubat ayında  6 bin 979 kişiye perde açtı.

Sivas Devlet Tiyatrosu’nun şubat ayı izleyici rakamları, Anadolu’daki tiyatro alışkanlığının giderek yaygınlaştığını gösterirken, Devlet Tiyatroları'nın bu konudaki etkin rolünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Şubat ayında hava sıcaklığının eksi 21 derecenin altına düştüğü Sivas’ta, Sivas Devlet Tiyatrosu, yerleşik ve turne sahnelerinde toplam 6 bin 979 tiyatro seyircisine perde açtı. Buna göre, Sivas Devlet Tiyatrosu, yerleşik sahnesinde 5 bin izleyiciyle buluşurken, "Batakhane Güzeli" adlı oyunla, Samsun ve Çorum turneleri ile bin 979 seyirci tarafından izlendi.

Mart ayı içerisinde sahneleyeceği 4 ayrı oyunla, 29 kez perde açacak olan Sivas Devlet Tiyatrosu, Nisan ayında tarihi bir oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Türkiye’de ilk kez 12 Ocak'ta, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen yıllardır kayıp çocuklarını arayan binlerce annelerin dramını mitolojik bir dille konu alan Hasan Öztürk’ün “Ortak Ağıt” isimli eserini sahneleyen, Sivas Devlet Tiyatrosu, uzun bir aradan sonra Nisan ayı içerisinde, Orhan Asena’nın  “İlk Yıllar” adılı oyununu sahneleyecek.  

 

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