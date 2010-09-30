Sivas Cezaevi’ndeki bir mahkûm ihbar mektubu gönderdi

T24 - Kayseri’de geçen yıl Ramazan Bayramı’nda kaybolan 3 çocukla ilgili Sivas Cezaevi’ndeki bir mahkûmun yazdığı ihbar mektubu üzerine savcılık harekete geçti.



Kayseri'de geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü şeker toplamak için evlerinden ayrılan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ve 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı sitede oturan 11 yaşındaki Türkan Ay'dan bir yılı aşkın bir süredir haber alınamıyor.



Çocuklar için arama çalışmaları devam ederken dün Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar mektubu ulaştı. Aranan çocukların, organları alındıktan sonra Fırat Nehri’ne atıldığının iddia edildiği mektup üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Sivas'ta oturan Fırat Yıldız, arkadaşı Ramazan Utuş'u da alarak cezaevinde yatan ağabeyi Hamdi Yıldız'ı görmek için geçen hafta Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, açık görüşe gitti.



Açık görüş sırasında Fırat Yıldız'ın yanına yaklaşan bir mahkum, “Sana bir mektup versem Kayseri'ye yollar mısın?” diye sordu. Mektubu alan Fırat Yıldız mektubu postaya vermeden önce merak ederek arkadaşıyla birlikte açıp okudu.



Okudukları karşısında şaşkına dönen Yıldız, mektubu alarak Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Mektubun incelenmesinin ardından Fırat Yıldız ve Ramazan Utuş'un ifadelerini alan savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Kapalı cezavinde ‘cinayet’ten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kayserili bir mahkumun, ‘Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne diye başlayan mektup şöyle devam ediyor:



‘Ben uzun süredir Sivas Cezaevi’nde hapis yatan biriyim. Çektiğim vicdan azabı yüzünden artık uyku uyuyamıyorum. Benim cezaevinden çıkmam da artık imkansız. Bu nedenle çektiğim vicdan azabından kurtulmak istiyorum. Kayseri’de geçen yıl kaybolan 3 çocuk, 3 kişi tarafından kaçırılmış ve iç organları alındıktan sonra cesetleri Fırat Nehri’ne atılmıştır.’



Cumhuriyet Savcılığı’nın mektupta kimliğini belirtmeyen mahkûmun tespiti için çalışma yaptığı öğrenildi.





