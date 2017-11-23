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Sivas beyaza büründü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü

23 Kasım 2017 14:40

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Sivas\'ta hava sıcaklığının sıfırın altında eksi iki dereceye düştüğü kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan Sivaslılar kar sürpriziyle karşılaştı. Beyaz örtüye bürünen kentte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karayolları ve belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı.
Kar yağışı trafik akışında sıkıntıya neden oldu. Özellikle okul servislerinin yoğun olduğu bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı. Kayganlaşan yollarda ise çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Karşıyaka Köprüsü üzerinde yoldaki buzlanmadan dolayı oluşan zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Okul servisinin de aralarında olduğu kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Meydana gelen kaza sonrası trafik ekipleri köprüde trafiği tek yönlü verirken uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün trafiğe açılması için trafik polisleri kazaya karışan araçları iterek köprüden çıkardı.

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