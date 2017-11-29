T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Bozkurt: "İzleyicilere güzel bir oyun izletmek istedik"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

29 Kasım 2017 02:42

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray\'a 5-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozkurt, \"Maçtan önce oyuncularımla konuştum. İzleyicilere güzel bir oyun izletelim istedik. Bunu zaman zaman yaptığımızı düşünüyoruz. \'Çıkarken kaptırdığımız topların cezasını keserler\' dedik. Bizim ligimizde bunları pek değerlendiremiyorlar ama Galatasaray ile oynuyorsunuz. İkinci yarıda bu şekilde kaptırdığımız bir top, maçın kırılma anı oldu. Bugün kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler kazandık\" dedi.
\"GALATASARAY, SİVAS\'TA ZORLANACAKTI\"
Bugünkü maçtan istedikleri skoru alamadıklarını belirten Bozkurt, \"Eğer bugün 2-1 ya da 3-1 bitse Galatasaray Sivas\'ta zorlanacaktı. Çünkü Galatasaray\'ı iyi bir zemin beklemiyor. Hücuma iyi çıkıyorlar. Topa sahip olacağımızı düşünüyorduk ama Galatasaray önde çok bastı ve hücumda etkisiz kaldık. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik. Ancak 3-0\'da kırılma yaşandı. 3-1\'de bir canlanma olsa da sonrasında çok açık verdik ve bu sonuç ortaya çıktı\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Serdar Bozkurt\'un açıklamaları

Haber Kodu: 171128204

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKDHA Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt GalatasarayTürk Telekom StadyumuBozkurtBunuBizimGalatasarayBugünSİVAS ZORLANACAKTI" BugünküGalatasaray SivasHücumaTopaOyunuAncakGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24