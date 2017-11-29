Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Bozkurt: "İzleyicilere güzel bir oyun izletmek istedik"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray\'a 5-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bozkurt, \"Maçtan önce oyuncularımla konuştum. İzleyicilere güzel bir oyun izletelim istedik. Bunu zaman zaman yaptığımızı düşünüyoruz. \'Çıkarken kaptırdığımız topların cezasını keserler\' dedik. Bizim ligimizde bunları pek değerlendiremiyorlar ama Galatasaray ile oynuyorsunuz. İkinci yarıda bu şekilde kaptırdığımız bir top, maçın kırılma anı oldu. Bugün kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler kazandık\" dedi.

\"GALATASARAY, SİVAS\'TA ZORLANACAKTI\"

Bugünkü maçtan istedikleri skoru alamadıklarını belirten Bozkurt, \"Eğer bugün 2-1 ya da 3-1 bitse Galatasaray Sivas\'ta zorlanacaktı. Çünkü Galatasaray\'ı iyi bir zemin beklemiyor. Hücuma iyi çıkıyorlar. Topa sahip olacağımızı düşünüyorduk ama Galatasaray önde çok bastı ve hücumda etkisiz kaldık. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik. Ancak 3-0\'da kırılma yaşandı. 3-1\'de bir canlanma olsa da sonrasında çok açık verdik ve bu sonuç ortaya çıktı\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Serdar Bozkurt\'un açıklamaları

Haber Kodu: 171128204