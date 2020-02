Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Hüsnü Ümit AVCI,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Gökhan Coşar (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (x), Murat (xxx), Serkan Yavuz (xxx), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim (xx), Aykut Emre (xx), Ali Zorlu (xx) (Dk.82 Emre x), Mehmet Fatih (xx), Alpay (xx) (Dk.72 Güray x), Emrah (xx) (Dk.66 Gökhan x), Eren Görür (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (x)- Gökhan (xx), Sefa (x), Cemil (xx), Yasin (x), Okan (x), Nurullah (xx), Yılmaz Can (x) (Dk. 56 Samet x), Muhammed Samed (xx) (Dk.61 Emir Can x), Mustafa (xx), Abdullah (x) (Dk.86 Mert x)

GOLLER: Dk. 24 Murat Dk. 90 Gökhan (Sivas Belediyespor), Dk. 69 Emir Can (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Aykut Emre, Mehmet Fatih, Ali, Murat (Sivas Belediyespor), Gökhan, Okan, Cemil, Sefa (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Sivas Belediyespor, ligin 12\'nci haftasında Tarsus İdman Yurdu\'nu konuk etti. Ev sahibi takım rakibine 2-1 mağlup oldu.

24\'üncü dakikada Alpay\'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Murat\'ın önünde kaldı. Murat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

44\'üncü dakikada Muhammed Samed\'in ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş direğin yanından az farkla auta gitti.

69\'uncu dakikada gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

88\'nci dakikada Tarsus İdman Yurdu penaltı kazandı. Topun başına geçen Yasin penaltı vuruşundan yararlanamadı.

90\'ıncı dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Gökhan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma Sivas Belediyespor\'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

