Sivas Belediyespor-İnegölspor : 1-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Ali Can Alp (xx), Arif Dilmeç (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman Şimşek (xx)- Nuri Melih (xx), Ozan (xx), Abdullah (xx), Ahmet (xx), Muhammet (xx) (Dk.58 Fatih Çıplak x), Eren (xx) (Dk.72 Hakan x) , Seyit Ahmet (xx), Niyazi (xx), Ali (xx), Fatih (xx) (Dk.78 İlker x)

İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör (xx)- İsa (xx), Gökhan (xx), Cengiz(xxx), Emirhan (xx), Yasin (xx), Ömer Faruk Çalışkan (xx) (Dk.60 Kaan x), Enes (xx) (Dk.58 Anıl x), Burhan (xx), Murat (xx), Ahmet Hakan Şahin(xx) (Dk.90 Ömer Faruk Şenkan)

GOLLER: Dk.90 Fatih (Sivas Belediyespor), Dk.74 Cengiz (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Seyit Ahmet, Abdullah (Sivas Belediyespor), Emirhan, Mustafa Güngör (İnegölspor)



TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin son haftasında sahasında İnegölspor\'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

68\'inci dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Ozan kaleciyide geçip ceza sahasına girerek yaptığı ortayı savunma çıkardı.

74\'üncü dakikada hızlı gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan Ahmet Hakan topu savunmanın arkasına attı. Topla buluşan Cengiz düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

90\'ıncı dakikada ceza sahası dışında kullanılan serbest vuruşta Ozan topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Fatih kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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