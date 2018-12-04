Sivas Belediyespor - Trabzonspor: 2-2

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kemal Elmas (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Murat Cömert (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.74 Ali Zorlu x), Ercüment (xxx), Emrah (x) (Dk.65 Emrah xx), Aykut Emre (xxx), Fatih (xx), Ali Aydın (xx), Mehmet Fatih (xx), Alpay (xx) (Dk.58 Güray xx), Mustafa (xx)

TRABZONSPOR: Esteban (xx) - Batuhan (xx) (Dk.69 Hüseyin x), Majid Hosseini (xxx), Ibanez (xx), Kamil Ahmet (xxx), Zeki (xx), Murat Cem (xx), Abdulkadir Parmak (xx) (Dk.84 Toure), Amiri (xx), Semih (xx) (Dk.43 Nwakaeme xx), Ekuban (xx)

GOLLER: Dk.9 Alpay, Dk.67 Aykut Emre (Sivas Belediyespor)- Dk.45 Hosseini, Dk.46 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Aykut Emre, Mustafa, Mehmet Fatih (Sivas Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi Sivas Belediyespor başladı.

9\'uncu dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Alpay kullandı. Alpay\'ın doğrudan kaleye gönderdiği top barajın üzerinden geçerek ağlarla buluştu. 1-0.

21\'inci dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı dışından Murat Cem\'in şutunda top üstten auta gitti.

26\'ncı dakikada sol çaprazdan Hosseini\'nin kaleye uzak mesafeden şutunda top auta gitti.

45\'inci dakikada sol kanattan İbanez\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında boş durumda kalan Hosseini kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.

46\'ncı dakikada Trabzonspor atağında Nwakaeme\'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Abdulkadir Parmak, sol ayağı ile yerden bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2.

49\'uncu dakikada Zeki\'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Batuhan\'ın kafa vuruşunda savunmadan sekerek yön değiştiren top direkten döndü, sonrasında kaleci Osman topa sahip oldu.

62\'nci dakikada sağ kanattan Zeki\'nin içeriye çevirdiği topa Abdulkadir çaprazdan sert vurdu, top üstten auta gitti.

67\'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında çaprazda topla buluşan Aykut Emre, sol ayağı ile düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 2-2.

70\'inci dakikada Murat Cem\'in pasında ceza alanında topla buluşan Ekuban\'ın şutunda top üstten auta gitti.

71\'inci dakikada ceza alanının sol kanadında topla buluşan Aykut Emre\'nin şutunu Esteban çeldi, boşta kalan topa Ercüment dokundu, yandan auta gitti.

79\'uncu dakikada Ercüment\'in pasında Güray ceza alanı çizgisi üzerinden vurdu, Estaban çeldi. Ercüment\'in tamamlamak istediği top savunmadan kornere çıktı.

80\'inci dakikada Güray\'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Murat\'ın kafa vuruşunda Kamil Ahmet çizgi üzerinden kafayla topu çıkararak golü önledi.

81\'inci dakikada ceza alanı dışından Ercüment\'in şutu yandan az farkla auta gitti.

83\'üncü dakikada Kamil Ahmet\'in şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere çeldi.

89\'uncu dakikada Nwakaeme\'nin pasında Ekuban\'ın ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Osman gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

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