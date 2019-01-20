Sivas Belediyespor - Pendikspor: 1-2

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Onur İçyer (xx), Abdulkadir Döner (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx), İbrahim Sürgülü (xx) (Dk. 57 Ali Zorlu x), Berkay (xx), Alperen Pak (xx) (Dk. 72 Fatih Çıplak x), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim Can (xx), Kerem Kaya (xx), Serkan Yavuz (xx), Güray Gazioğlu (x) (Dk. 46 Gökhan Çırak xx), Emrah (xx), Ercüment(xx)

PENDİKSPOR: Emre Aydın (xx)- Fatih (xx), Süheyl (xx), Ahmet (xx), Oktay Balcı (xx), Gökhan Sürücü (xx) (Dk. 57 Mehmet Alaeddinoğlu x), Erdem Koçal (xx), Tunay Acar (xx), Berkan (xx), Ozan (xx) (Dk. 90 Taha ?), Mahmut Caner (xx) (Dk. 76 Erdinç Çepeoğlu x)

GOLLER: Dk. 48 Gökhan (Sivas Belediyespor), Dk. 12 Erdem, Dk. 35 Oktay Balcı (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Emrah, Berkay, Serkan Demirol (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 18\'inci haftasında sahasında konuk ettiği Pendikpor\'a 2-1 yenildi.

12\'nci dakikada Sivas Belediyespor\'da defansının uzaklaştırdığı top Erdem\'in önünde kaldı. Ceza sahası dışında Erdem dönerek düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

35\'inci dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında defansın arasına atılan topla hareketlenen Ahmet ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu. Kaleci Serkan\'ın çıkardığı top Oktay\'ın önünde kaldı. Oktay topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

48\'inci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Ercüment topu sağ kanattan sürerek ceza sahasına kadar girdi. Pasını müsait pozisyondaki Gökhan\'a verdi. Gökhan topu ağlara gönderdi: 1-2.

Mücadele Pendikspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)