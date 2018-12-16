Sivas Belediyespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-0 

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Soner Maraş, Ali Can Alp

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Murat, Halil İbrahim, Ercüment (Dk. 86 Berkay), Aykut Emre, Serkan Yavuz, Fatih, Ali Zorlu, Ali Aydın, Alpay (Dk. 64 Mehmet Fatih ), Emrah Bedir (Dk. 69 Eren)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf, Çağrı, Ufukhan, Erman, Mehmet, Umut Sönmez, Alper (Dk. 56 Artun), Umut Kaya, Kürşat (Dk. 56 Fatih), Onur (Dk. 76 Cem), Yaser

GOLLER: Dk. 30 Emrah Bedir (Penaltı), Dk. 81 Aykut Emre (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali Zorlu, Serkan Yavuz, Eren (Sivas Belediyespor) - Yaser, Ufukhan, Çağrı, Umut, Erman, Cem (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 84 Halil İbrahim (Sivas Belediyespor) - Dk. 80 Ufukhan Bayraktar (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, ligin 17\'nci hafta maçında, kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u ağırladı. Karşılaşma Sivas Belediyespor\'un 2-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

30\'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Emrah Bedir, Ufukhan\'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emrah, topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderdi. 1-0

58\'inci dakikada ceza sahasının sol çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alpay\'ın direk kaleye gönderdiği top direkten döndü.

80\'inci dakikada orta sahadan uzun atılan topa hareketlenen Aykut Emre topu sürerek ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0

Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

