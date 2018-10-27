Sivas Belediyespor - Fethiyespor: 1-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Tuncay Ercan (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xx)- Murat (x), İbrahim (x) (Dk.78 Alpay x), Serkan (xx), Fatih (x), Berkay (xx), Ercüment (x) (Dk.69 Halil İbrahim Can x), Güray (x), Ali Zorlu (xx), Gökhan Çırak (x) (Dk.58 Mehmet Fatih x), Eren Görür (x)

FETHİYESPOR: Fatih (xx)- Erdi (xx), Fethi (xx), Yiğit (xx), Ramazan (xx), Hakan (xx) (Dk.86 Ahmet Cebe), Kağan (xx), Oktay (xxx) (Dk.77 Alican x), Selçuk (xx), Mahmut (xx), Onur (xx)

GOLLER: Dk.88 Eren (Sivas Belediyespor) - Dk. 57 Oktay (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Serkan (Sivas Belediyespor), Ramazan, Oktay, Fethi (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 10\'uncu hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlikle Sivas Belediyespor puanını 15\'e çıkarırken, misafir takım Menemen Belediyespor ise puanını 6\'ya yükseltti.

19\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fethiyespor atağında Mahmut\'un ortasında ceza sahası içerisindeki Oktay\'ın kafasında top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

57\'nci dakikada Fethiyespor\'dan Kağan orta sahanın ortasından topu ceza sahası içerisine gönderdi. Topa gelişine vole vuran Oktay takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

88\'inci dakikada Alpay\'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

90\'ıncı dakikada Fatih\'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisindeki Eren\'in kafa vuruşunda kaleci Fatih topu güçlükle çıkardı.

Mücadele 1-1\'lik beraberlikle sonuçlandı.

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