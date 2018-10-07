Sivas Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Musa Murat Emre (xx), Mahmut Gülle (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Murat (xx), Serkan Yavuz (xx), Ali Aydın (xxx), Fatih (xx) , Ercüment (xx) (Dk.70 Emre x), Aykut Emre (xx), Berkay (xx), Ali Zorlu (xx) (Dk.46 Güray x), Gökhan Çırak (xx) (Dk.81 Emrah), Eren Görür (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ:Ercüment (xx)- Kemal (xx) (Dk. 71 Mehmet x), Uğur (xx), Abdullah (xx), Eren (x), Adem (x) (Dk.83 Oktay), Bünyamin (x), Servan (xx) (Dk.62 Ahmet Kutluer x), Tuncay (x), Aytaç (x), Coşkun (x)

GOL: Dk. 52 Eren Görür (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali Aydın, Emrah, Eren Görür (Sivas Belediyespor), Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 6\'ncı hafta maçında Sivas Belediyespor kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği\'ni Eren Görür\'ün attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Sivas Belediyespor puanını 11\'e çıkarırken misafir takım Darıca Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

52\'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında ceza sahası dışından Güray\'ın çektiği sert şut kaleciden döndü, topu iyi takip eden Eren kalecinin sağından takımını öne geçiren golü attı: 1-0

Mücadelede başka gol olmayınca maç Sivas Belediyespor\'un 1-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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