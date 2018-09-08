Sivas Belediyespor - Bandırmaspor: 3-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Salim Şanlıer (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Serkan Yavuz (xx), Murat (xx), Ali Aydın (xx), Fatih (xxx) , Berkay (xx), Aykut Emre (xx) (Dk. 79 Ercüment x), Ali Zorlu (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 46 Emrah Bedir x), Güray (xx) (Dk. 71 Mehmet Fatih xx), Eren Görür (xx)

BANDIRMASPOR: Ramazan Evren (xx)- Erdi (xx), Doğan Can (xx), Berat (xx), Muharrem (x) (Dk. 56 Alp x), Nurettin (x), Rıza (x), Yunus (xx), Ali Han (x), Ömer Faruk (x) (Dk. 32 Mete xx), Fatih (x) (Dk. 79 Ömer Faruk)

GOLLER: Dk. 27 Güray, Dk. 80 Mehmet Fatih, Dk. 90 Emrah Bedir (Sivas Belediyespor),

SARI KARTLAR: Emrah, Ali Aydın (Sivas Belediyespor), Muharrem (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 24 Rıza (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 2\'nci hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında Bandırmaspor\'u ağırladı. Sivas Belediyespor Güray, Mehmet Fatih ve Emrah Bedir\'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24\'üncü dakikada orta sahadan atılan yüksek topa hareketlenen Aykut Emre ceza sahasına hareketlenirken Bandırmaspor\'lu Rıza, Aykut Emre\'yi arkasından tutarak düşürdü. Hakem bu pozisyon sonrası Rıza\'ya direk kırmızı kart gösterdi.

27\'nci dakikada hızla gelişen Sivas Belediyespor atağında sol kanattan ilerleyen Eren topu müsait pozisyondaki Güray\'a verdi. Güray kaleciyi geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0

80\'inci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında defanstan atılan topa hareketlenen Mehmet Fatih ceza sahasına kadar topu sürdü. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

90\'ıncı dakikada Sivas Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Mehmet Fatih\'in çektiği şut kaleciden dönerek Emrah\'ın önünde kaldı. Emrah vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Mücadele Sivas Belediyespor\'un 3-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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