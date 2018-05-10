Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Nuri Melih (xx), Tunay (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin Bak (xx), Seyid Ahmet (xx), Samet (xx) (Dk. 77 İlker x), Ozan (xx) (Dk. 88 Eren) , Ahmet (xx) (Dk. 53 Niyazi x), Sinan (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Türker (xx), İsmet (xx), Bayram (xx), Nazmi (xx), Ali (x) (Dk. 75 Timuçin x), Aykut (x) (Dk. 61 Tuğay x), Ersel (xx), Erdi (x), Yasin (xx), Oltan (xxx) (Dk. 90 Samet)

GOLLER: Dk. 56 Sinan (Sivas Belediyespor) - Dk. 88 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Hüseyin, Ahmet, Sinan (Sivas Belediyespor) - Yasin, Erdi (Afjet Afyonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Uğur (Sivas Belediyespor) - Dk. 90 Erdi (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Sivas Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor\' ile 1-1 berabere kaldı.

56\'ncı dakikada Afjet Afyonspor\'da orta sahada kaptırılan topta top Sinan\'ın önünde kaldı. Sinan\'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

87\'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında topu alan Tunay\'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.

88\'inci dakikada Nazmi\'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.

FOTOĞRAFLI