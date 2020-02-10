Sivas Barosu'ndan hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusu

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçında Gael Clichy'in ceza sahasında elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın penaltıyı vermediği iddiasıyla Demir, Sivas Adalet Sarayı'na giderek hakem Özkahya ve yardımcıları hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Kasıtlı kararlar Sivasspor'a puan kaybettiriyor"

Savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, "Son haftalarda Sivasspor aleyhine verilen kararlar ve Sivasspor'un maçlarında kasıtlı bir şekilde aleyhimize kararlar puan kayıplarına sebep oldu. Buradan hareketle ortada hukuka aykırı bir eylem varsa bu hukuka aykırı eylemlerin önüne geçmek ve gerekli soruşturma ile kovuşturmanın açılmasını sağlamak üzere iş bu açıklamayı yapmaktayız.

"Bu işin takipçisi olacağız"

Özellikle müsabakanın 71'inci dakikasında Sivassporlu futbolcumuz Yasin Öztekin’n rakip kalenin ceza sahasının sağ tarafından içeri doğru orta yapmak isterken araya Başakşehirli futbolcu Gale Clichy girerek tabiri caizse koltuğunun altına topu alarak pozisyonun kornerle sonuçlanmasını sağlanmış. Gerek bu pozisyonda, gerekse diğer pozisyonlarda hakemler VAR uygulamasına gitmediği gibi bariz bir şekilde penaltı olan pozisyona karar vermemişlerdir. Biz bu işin takipçisi olacağız. 3 Temmuz şike operasyonuna paralel bir dizayn mı oluşturulmaya çalışılıyor acaba" dedi.

"Fırsat vermeyeceğiz"

Sivasspor'un mütevazi bir takım olduğunu belirten Demir, "Sivasspor camiası mütevazi bir camia ama bizim yürekli ve çok güçlü bir taraftar kitlemiz, çok büyük bir camiamız var. Biz bu camiamızı hakemlerle ya da başka organizasyonlarla bu başarıyı ortadan kaldırmak için çaba gösterenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. (DHA)