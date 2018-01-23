Sivas-Ankara yüksek hızlı treni için tarih verildi

AKP Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, 2015’te hizmete girmesi planlanan Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin çeşitli nedenlerle geciktiğini belirterek, "Tünelde ve güzargahta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda, ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamak" dedi.

Habip Soluk Osman Ağa Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soluk, gündemi değerlendirdi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve kentte görev yapan yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Soluk, Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Bir gece ansızın gelebiliriz’ ifadesi Afrin’le gerçekleşti. Afrin Türkiye için çok önemli bir noktadır. Herkesin bildiği gibi bizim Hatay’la Kilis arasında dağlık bir coğrafya. Dolayısıyla biz oradaki terör örgütlerinin ateş alanındayız. Onun için Afrin’e müdahale etmemiz gerekiyordu. Bir fırtına gibi oraya girdik. İnşallah oradan terör örgütlerinin tamamen ülkemizden uzaklaştırana kadar harekat devam edecektir. Allah’tan niyazımız hiçbir sivilin ve askerimizin burnu kanamadan, sınırlarımızı terörden temizlenmesi ve bölgemize huzurun gelmesidir" dedi.

"YHT2019’da Sivas’ta olacak"

Daha sonra Sivas gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Soluk, Sivas’a yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüksek Hızlı Tren ÿ(YHT) hakkında bilgi veren Soluk şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde Türkiye birçok ilk ve milatlar yaşadı. Bunlardan bir tanesi Ankara’dan bir tren kalkıyor, Eskişehir’e yola alıyor. Bu trenin adı yüksek hızlı trendir. Bu Avrupa’da 6’ncı, Dünya’da 8’inci raylara inen ülkenin treni ve bu ülkenin adı Türkiye’dir. Kullanan milletin adı da Türk milletidir."

2015 için açılması planlanan Sivas-Ankara YHT projesinin Sivas’a gecikmesinin nedenlerinin Ankara ve Sivas arasındaki bazı ihaleler ile viyadük, tünel gibi çalışmaların olduğunu söyleyen Soluk şöyle konuştu:

"Ankara’dan Sivas’a gelirken baktığımızda düz bir arazi olarak görüyoruz. Ama burada 50 kilometre tünel ve 63 kilometrede menfez ve viyadük var. Bunlardan dolayı gecikmelerimiz oldu. Ayrıca trenin güzargâh konusunda projecilere çok fazla müdahale edilmişti. Proje tadilatları işin gecikmesine neden oldu. Tünelde ve güzargâhta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, Başbakanımız ve Bakanımız açıkladı. Ben de onların söylediğine uymaya çalışıyorum. Ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamamız lazım."

Soluk, YHT’nin yolcu hizmeti verecek garının mevcut tren garının yanına inşa edileceğini, orada yepyeni bir meydan ve yaşam alanının da kente kazandırılacağını söyledi.