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Kültür-Sanat

'Sivas 93' Hamburg'da sahnelendi

"Sivas 93" adlı tiyatro oyunu Almanya'nın Hamburg kentinde sahnelendi.

31 Ekim 2008 02:00

Hamburg'daki CCH Kongre Salonu'nda sahnelenen oyunu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı, 1993 yılındaki Sivas olaylarını ele alan "Sivas 93" seyircilerden büyük beğeni topladı.

Müzikleri piyanist Fazıl Say tarafından hazırlanan oyunda Erkal'ın yanı sıra Meral Çetinkaya, Yiğit Tuncay, Murat Tüzün, Nilgün Karababa, Şirvan Akan ve Çağatay Mıdıkhan rol alıyor.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 35 kişinin Madımak otelinde yakılarak öldürülmesini ve daha sonraki mahkeme sürecini belgesel film görüntüleri eşliğinde seyircilerle buluşturan oyun, 1 Kasım'da Brüksel'de, 2 Kasımda Köln'de, 3 Kasımda Paris'te, 6 Kasım'da da Rotterdam kentinde sahnelenecek.

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