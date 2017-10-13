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Şivan Perwer'den 'yandaş medya' tepkisi

"Zulme karşı ilkesel olarak tepki göstermek benim sanatçı ve insani sorumluluğumdur"

13 Ekim 2017 13:46

Çözüm süreci döneminde Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses'le birlikte sahne alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile halkı selamlayan Kürt ozan Şivan Perwer, son günlerde hükümete yakın medya organları hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Duvar'da yer alan habere göre yaptığı açıklamada "Açılım döneminde AKP'nin çok yapıcı davrandığını" söyleyen Kürt ozan Perwer, hükümetin son yıllarda 'gaddarlaştığını' ifade etti.

Perwer, hükümete yakın medyada hakkında çıkan ve kendisini 'FETÖ' ile ilişkilendiren haberlere, “Kimden gelirse gelsin, zulme karşı ilkesel olarak tepki göstermek benim sanatçı ve insani sorumluluğumdur” diye karşılık verdi.

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