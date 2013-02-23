Kürt sanatçı Şivan Perwer, "Kürt siyaseti böyle oldukça ölsem de vatanıma dönmem. Vatanımı ve milletimi seviyorum, siyaset böyle oldukça ne bana yol açılır ne de faydam olur" dedi.

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (IKYB) resmi internet sitesine konuşan Şivan Perwer, "Durum böyle devam ettikçe ölsem vatanıma geri dönmem. Ben vatanım için, insanlarım için güzel şarkılar söyledim. Ben halkımın sanatçısıyım. Vatanımı ve milletimi seviyorum. Siyaset böyle oldukça ne bana yol açılır ne de faydam olur" dedi.



’Kürt siyaseti yolumu kapatmıştır'



Bu kadar yıl sonra vatanına dönmesi halinde milletin kafasındaki Şivan Perwer resminin siyaset yüzünden bozulacağını söyleyen Perwer, şöyle konuştu:

"Bu son konuşmamdır, dönmüyorum. Eğer gidişim faydalı olacaksa giderim. Eğer başka yerler görmek istersem her ülkeye gidiyorum, görüyorum. Ama, ben Kürdistan topraklarını özledim diyorum. Ben Kürdistan topraklarının özgür olmasını istiyorum. Ben Kürtlerin özgürlüğünü, Kürt siyasetçilerinden istiyorum. Benim yolumu devlet değil, Kürt siyaseti kapatmıştır. Devlet de biliyor ben Kürdistanlıyım ve devlet Kürdistan devletini kabul etmiyor. Ama ben devleti dinlemiyorum. Eğer ben Kürt siyasetine güvenirsem vatanıma gönül rahatlığı ile geri dönerim. Kürt siyaseti insanı suçluyor, kirletiyor ve perişan ediyor. Ben o kirli siyasetin içine girmek istemiyorum."