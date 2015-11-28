Şivan Perwer: Barış, demokrasi ve kardeşlik bir daha katliama uğradı

Şivan Perwer, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında açıklama yaptı. Tahir Elçi'ye yapılan saldırıyı kınayan Perwer, saldırıyla barış, demokrasi ve kardeşliğin katliama uğradığını belirterek şunları söyledi: "Tahir Elçi'nin katledilmesi ile barış, demokrasi ve insanlık katledilmiştir” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Bugün Diyarbakır Baro başkanı avukat Tahir Elçi barış ve sükûnet açıklamasının hemen akabinde barbarlar tarafından yapılan suikast sonucu alçakça katledildi. Bu suikast ile barış, demokrasi ve kardeşlik bir daha katliama uğradı. Bu olay ile adeta şoke olmuş durumdayım, çok üzüntülüyüm. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Böyle suikastlar ile seçkin Kürt şahsiyetlerine gözdağı verilmekte olup barış çabalarının susturulması hedeflenmektedir. Şunu herkes bilmeli ki bu katliamda Türkiye'de çatışma ve savaş isteyenler, bu politikalarda ısrar edenlerin büyük sorumluluğu vardır. Bu politikalarda ısrar etmenin sonuç getiremediği, istikrarsızlık, acı ve katliamlara sebep olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye'deki bütün siyasetçilerin, devlet sorumluların, hükümet temsilcilerinin ve siyasi hareketlerin artık bu gerçekliği görmeleri ve savaş ve şiddet siyasetine son vermeye çağırıyorum. Kürt ve Türk halkı Tahir Elçi'ye ve anısına bağlı kalarak artık bu savaş politikalarına daha aktif karşı çıkmaya davet ediyorum. Tahir Elçi'ye Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi, yakın dostları ve bütün halkımızın başı sağ olsun. Anısı önünde saygı ile eğiliyor, mücadelesine sadık kalarak barış için çalışmaya ve çaba göstermeye devam edeceğim."