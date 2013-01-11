Şivan Perwer: Alçakça yapılan bu suikastı kınıyorum

Kürt sanatçı Şivan Perwer, Fransa'da aralarında PKK kurucusu Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 Kürt kadın aktivistin öldürülmesini kınadı.

Perwer, "Kürt meselesinin çözümü yolunda kamuoyunda büyük bir umut doğmuşken böyle barbarca ve provokatif bir eylemin yapılması, sıradan bir olay olarak geçiştirilemez. Bu katliamla toplumun çoğunluğu tarafından desteklenen barış çabalarına darbe vurulmak istendiği aşikardır" dedi.

Yazılı açıklama yapan Şivan Perwer şunları söyledi: "PKK kurucu üyesi Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ve siyasetçi Leyla Söylemez dün itibari ile Paris’te bir suikast sonucu alçakça katledilmişlerdir. Bu katliamı şiddetle kınıyor ve faillerinin bir an önce Fransa devleti tarafından yargı önüne çıkarılmasını temmeni ediyorum. Son günlerde Kürt meselesinin çözümü yolunda kamuoyunda büyük bir umut doğmuşken böyle barbarca ve provakatif bir eylemin yapılması sıradan bir olay olarak geçiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu olayın faillerinin bulunmasi için Fransiz devleti nezdinde olayı takip etmesi gerekirken, olayı bir iç infaz olarak yansıtmak doğru bir tavır değildir. Bu katliamla toplumda büyük beklentilere yol açan ve toplumun çoğunluğu tarafından desteklenen barış çabalarına darbe vurulmak istendiği aşikardır"

Kürt meselesinin çözümü noktasında sürdürülen barış çabalarının devam etmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini isteyen Perwer, "Provokasyonların önüne geçilmesi için her türlü şiddet eyleminin son bulması ve ellerin tetikten çekilmesini gerekli görüyorum. Lütfen annelere bir daha acılar yaşatılmasın! geleceğimiz heba edilmesin! Yakalanan tarihi fırsatın heba edilmesi, tarif edilemez sonuçlara ve büyük acılara yol açar" ifadelerini kullandı.

Perwer şöyle devam etti: Herkesin eşit ve özgür bir şekilde kardeşlik duyguları içinde yaşayacağı, kin ve nefret’ten uzak demokratik bir toplumun yaratılması için lütfen sevgi dilini kullanalım. Daha önce yaşanan acıları bilince çıkararak olayları empati ile değerlendirelim. Farklı düşüncelere, yaşam tarzlarına tolerans ve saygı ile yaklaşalım, ırkçılıga ve ayırımcılığa prim vermeyelim, savaş çığırtkanlığına kulak asmayalım. Başta toplumumuza, bütün bölgemize ve dünyaya sulh ve selamet diliyorum"