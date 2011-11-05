T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şivan Perver'in kalbi tekledi

35 yıldır Avrupa’da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - 35 yıldır Avrupa’da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



1976 yılından beri Almanya'da yaşayan sanatçı Şivan Perver rahatsızlandı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Şivan Perver kalp rahatsızlığı ve göz tansiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Perver’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

PKK tarafından tehdit edilen sanatçının odasına kimse sokulmuyor.

Şivan Perver'in menajeri Eyüp Bischoff, sanatçının yeni albüm çalışmasını geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ertelediğini söyledi.

Eyüp Bischoff, 56 yaşındaki Şivan Perver'in, Türkiye'ye ne zaman döneceğiyle ilgili olarak “Yoğun ilgi ve gözlerin sürekli üzerinde olması onun rahat hareket etmesini engeller, yaratıcılığını öldürür” dedi.

Medyada çıkan “Şivan Perver, Sezen Aksu'ya korkak dedi” şeklindeki haberleri yalanlayan Bischoff, “Haberler gerçek dışı. Şivan, ilerleyen zamanlarda Sezen Aksu ve Tarkan'la çalışmak istiyor” diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24