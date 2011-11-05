Şivan Perver'in kalbi tekledi

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1976 yılından beri Almanya'da yaşayan sanatçı Şivan Perver rahatsızlandı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Şivan Perver kalp rahatsızlığı ve göz tansiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Perver’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.PKK tarafından tehdit edilen sanatçının odasına kimse sokulmuyor.Şivan Perver'in menajeri Eyüp Bischoff, sanatçının yeni albüm çalışmasını geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ertelediğini söyledi.Eyüp Bischoff, 56 yaşındaki Şivan Perver'in, Türkiye'ye ne zaman döneceğiyle ilgili olarak “Yoğun ilgi ve gözlerin sürekli üzerinde olması onun rahat hareket etmesini engeller, yaratıcılığını öldürür” dedi.Medyada çıkan “Şivan Perver, Sezen Aksu'ya korkak dedi” şeklindeki haberleri yalanlayan Bischoff, “Haberler gerçek dışı. Şivan, ilerleyen zamanlarda Sezen Aksu ve Tarkan'la çalışmak istiyor” diye konuştu.