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Kültür-Sanat

Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'ten barış mesajı

Erbil'de bir araya gelen ünlü müzisyenler Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses barış mesajı verdi

11 Ocak 2013 17:32

 

Erbil Divan Otel'de bir araya gelen Şanlıurfalı iki ünlü sanatçı hasret giderip sohbet etti. Birbiri ile kucaklaşan Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses, kamuoyuna barış mesajı verdiler. 
İbrahim Tatlıses ile gençlik yıllarında birbirlerini tanıdıklarını, Ahmet dayı dediği Tatlıses'in babasının yapıp sattığı ciğerleri yediğini ve çok sevdiğini hatırlatan Perver, yurt dışına çıktığından bu yana yaklaşık 40 yıldır görüşmediklerini ve ilk defa bir araya geldiklerini ifade etti. 
Şivan Perver ise ''Biz gençlik yıllarımızda bir araya geliyorduk. Ben o zaman okuma süreci içindeydim. Hep okumak istiyordum. Sanatta öyle çok iddialı değildim. Fakat sonra baktık ki sanatla yararlı olacağız ve süreç öyle gelişti" diye konuştu.
Yaklaşık bir saat süren ve karşılıklı iltifat ve dostluk havasındaki buluşmada Perver ve Tatlıses, Türkiye'deki sanatçılara barış sürecine katılma çağrısıda bulundu.

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