Şivan Perver heykeline saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2009 yılında belediye tarafından bulvara dikilen Kürt sanatçı Şivan Perver’in heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Siverek'te 2009 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerine yurt dışında oturan, aslen Siverekli olan Kürt sanatçı Şivan Perver'in elinde bağlama bulunan heykeli dikildi.

Yıllardan bu yana bulvar üzerinde bulunan Perver'in heykeli dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Bağlaması, elleri kırılıp yüz kısmına zarar verilen heykel, bu sabah ise belediye ekiplerince yerinden sökülerek kaldırıldı.

Heykele zarar verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve güvenlik güçlerince olayın araştırıldığını belirten Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, şöyle dedi:

"Şivan Perver'in heykeline zarar verilerek kırılmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduk. Zarar gören heykelin kırık şekilde durmaya devam etmesi uygun değildi. Heykeli kaldırdık tadilatını yaparak yeniden yerine taşıyacağız."

Recep Tayyip Erdoğan 2013 yılında Başbakanlığı döneminde, Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde Mesut Barzani ve Leyla Zana ile birlikte nikah şahitliği yapmış, ardındanda Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses ile birlikte kürsüdepoz vermişti.