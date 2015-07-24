Sıtmaya karşı aşı geliştirildi



Bilim insanlarının sıtmaya karşı geliştirdiği aşı Avrupa İlaç Ajansı tarafından onayını aldı. Dünya çapındaki ilk sıtma aşısına çıkan izin özellikle Afrika'da sıtma ile mücadele açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa İlaç Ajansı, aşının öncelikli olarak sıtmanın en tehlikeli olduğu 6 hafta ila 17 ay aralığındaki çocuklarda kullanılmasını tavsiye etti.

Sıtma kaynaklı ölümleri azaltacağı tahmin edilen aşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bunu bir dönüm noktası olarak değerlendiren DSÖ sözcüsü Gregory Hartl, DSÖ'nün bu konudaki tavsiyesini kasım ayına kadar sunacağını belirtti. Aşının fiyatının karşılanabilir olması gibi mali unsurların da dikkate alınacağı belirtiliyor.

Yüzde yüz etkili değil

Sınırlı bir etkisi olmasına rağmen aşının yararlarına dikkat çeken Avrupa İlaç Ajansı, Afrika ülkelerinde yıllardır yapılan araştırmalarda aşının küçük çocuklarda dört yıla kadar yüzde 26 ile 36 oranında koruma sağladığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda 600 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor.

Aşıyla ilgili Alman haber ajansı dpa'ya değerlendirmede bulunan Tübingen Üniversitesi'nden Peter Kremsner, aşının verdiği sonucun tatmin edici olmamakla birlikte 100 yıldır yapılan araştırmalardan elde edilenin en iyisi olduğunu kaydetti. Sözkonusu aşının en geç 2015'in sonundan piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Dünya genelinde her iki kişiden biri sıtma riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.