Sıtmanın sonu geldi

Sıtma hastalığında taşıyıcı olan sivrisineği yok etmek için bilim insanları bir laser silah geliştirdi. Bu silah sayesinde büyük bela öldürülerek yüz binlerce insanın hayatı kurtarılacak.





Kara Afrika'da her yıl yüzbinlerce insan Anopheles sivrisineklerinin taşıdığı sıtma hastalığından hayatını kaybediyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in finansman desteğini üstlendiği araştırmalar sonucu, sıtma taşıyıcısı sivrisinekleri yok etmek için laser silah geliştirildi. Laser silah doğada sadece taşıyıcı sivrisinekleri yok edecek ama aynı ortamda yaşayan kelebek ya da başka canlılara ise zarar vermeyecek.



Sivrisinekleri ortadan kaldırmak için üretilen laser silahının mucitleri ise ABD silah sanayii için 1952 yılından bu yana araştırmalar yapan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı fizikçileri. Projenin başında Jordin Kare bulunuyor. Kare sistemin şöyle çalışacağını belirtiyor: Sıtma taşıyıcı Anopheles sivrisineği önce bir kamera tarafından tespit edilecek.



Sistem nasıl çalışacak?



Fotoğraflar bir bilgisayarda toplandıktan sonra derhal laser silaha veri olarak ulaştırılacak. Bu veriler laseri harekete geçirerek, sivrisineğin laser ışınıyla öldürülmesi sağlanacak. Bilim insanları laser ışınlarının, sivrisinekleri cinsiyetlerinden bile ayırt edebileceğini belirtiyor. Çünkü sıtma taşıyıcıları sadece dişi sivrisinekler.



Uzmanlar bu sistemin çok pahalı olmadığını, örneğin bir köye kurulmasının maliyetinin kişi başına bir ya da 2 dolara mal olacağını belirtiyor.





