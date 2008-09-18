Sıtmadan 1 milyon kişi öldü

Dünyada 2006'da yaklaşık bir milyon kişinin sıtmadan öldüğü bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtmayla ilgili yayımlandığı raporda, 2006'da yaklaşık bir milyon kişinin sıtma nedeniyle öldüğü, en ağır bedeliyse 5 yaşın altındaki çocuklar ve Afrikalıların ödediği belirtildi.



2006'da 247 milyon sıtma vakasına rastlandığının tahmin edildiği raporda, bu yıl sıtmanın 109 ülkede yerleşik olduğu vurgulanırken, hastalığın yarıya yakınının Afrika ülkelerinde görüldüğüne dikkat çekildi.



Birçok ülkenin hastalıkla mücadele ve tedaviye ulaşma imkanının olmadığının belirtildiği raporda, 37 Afrika ülkesinde yaşayan nüfusun sadece yüzde 26'sının hastalıkla mücadelenin temellerinden olan cibinliklere sahip olabildiği ifade edildi.



Raporda, 2006'da Afrika'daki sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin 13 ülkede yoğunlaştığı, bu vakaların yarısından fazlasının Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya ve Tazmanya'da görüldüğü açıklandı.



Raporda yer alan umut verici gelişmelerse şöyle:

Yardımların artmaya başlaması cibinlik ve gerekli ilaçlara erişmeyi kolaylaştırdı. 18 Afrika ülkesinde hastalıktan korunan çocukların sayısı 2001'den 2006'ya kadar neredeyse 8 kat arttı.



Evlerin ilaçlanması sayesinde 22 milyonu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 100 milyon kişi sıtmadan korundu.



İlaçlama, cibinlik dağıtımı, hastalığın gidişatının izlenmesi ve ilaçlara ulaşımını kolaylaşması sayesinde ilk kez Eritre, Ruanda, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti'nde sıtma vakalarında en az yüzde 50 gerileme görüldü.



Ancak raporda 650 milyon Afrikalı için riskin devam ettiğine de dikkat çekildi.



(AA)

