Sıtma yaymayan sivrisinek ürettiler

T24- Amerikalı bilimadamları, genetik müdahaleyle sıtmaya dayanıklı sivrisinek üretti.
Arizona Üniversitesi’nden araştırmacılar, böceğin içine sıtma
paraziti üretmesine engel olan bir
gen yerleştirirken, bu gelişmeyle sivrisineklerin yaşam süresini de azalttılar.
Doğadaki tüm sivrisineklerin sıtmaya dayanıklı olması yönündeki nihai hedeflerine ilk
adımı attıklarını belirten bilimadamları, araştırmalarını PLos Pathogens dergisinde yayınladılar.
Araştırmalarında "moleküle sinyal" gönderen bir geni değiştiren bilimadamları, bir protein olan bu molekülün, sivrisineğin hücrelerinin birbiriyle iletişimini ve
bunun da böceğin içinde parazit gelişimi engellediğini belirttiler.