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Yaşam

Sıtma nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf çekiminde fenalaşan İngiliz şarkıcı Cheryl Cole, evinde terleyip titreyince sıtma teşhisiyle tedavi altına alındı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz şarkıcı Cheryl Cole, sıtma nedeniyle hastaneye yatırıldı.
 
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki genç şarkıcı, hafta sonunda yeni albümünün tanıtımı için yapılan fotoğraf çekimi sırasında fenalaştı. Tedavi altına alınan Cole’a önce yorgunluk tanısı kondu ancak ertesi gün evinde terlemesi ve titremesi üzerine acil olarak testleri yapılınca sıtma teşhisiyle tedavi altına alınmasına karar verildi. Birkaç gün hastanede tedavi görecek olan şarkıcının bağışıklık sisteminin yoğun tempo yüzünden çöktüğü ve birkaç haftaya kadar iyileşeği belirtiliyor. Kısa süre önce Tanzanya’ya giden Cole’un, hastalığa burada yakalanmış olabileceği düşünülüyor. Ünlü şarkıcı, doktorunun tavsiyesi üzerine yakın zamandaki bütün programlarını erteledi.

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