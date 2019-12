Sıtma aşısı ümit veriyor

Bilim insanları, deney aşamasındaki sıtma aşısının ilk uygulama sonuçlarının ümit verdiğini bildirdi.



Bilim insanları, dünyadaki ilk sıtma aşısının hastalığı önlemede yüzde 50'den fazla oranda başarılı olduğunu, aşının büyük ve uzun süreli testlerinin gelecek yılın başında başlayacağını söyledi.



Aşıyla ilgili iki çalışmanın sonuçları bugün New York'ta yapılan bir tropik ilaçlar toplantısında kamuoyuna duyuruldu.



Afrika'da sıtma yüzünden her yıl yüz binlerce genç ve çocuk ölüyor.



Çoğu Sahraaltı Afrikasında olmak üzere dünyada her yıl sıtma hastalığından yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.



(AA)