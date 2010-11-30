-SITKI OLÇAR'IN BAYRAĞI KIZINDA KÜTAHYA (A.A) - 30.11.2010 - İstanbul'da iki hafta önce 62 yaşında vefat eden dünyaca ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın bayrağını devralan 29 yaşındaki kızı Nida Olçar, ''Sıtkı 1'' imzasıyla çini ve seramik eserler üretecek. Nida Olçar, 1.5 yıldır babasının üretim, pazarlama ve sergi konularındaki işlerini kendisinin yürüttüğünü ifade etti. Babasının sanki öleceğini hissetmiş gibi bu işleri hastalığından önce kendisine devrettiğini belirten Olçar, Kütahya'daki atölyede üretilen eserlerin, bu ilde kendilerine ait üç mağazanın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve çeşitli tatil bölgelerindeki bayileri aracılığıyla pazarlandığını bildirdi. Babasının ölümünün ardından bayiler, koleksiyonerler ve müşterilerinden çinilerde ''Sıtkı'' imzasının devam edip etmeyeceği yönünde fazlaca soru geldiğini belirten Olçar, onun tamamlayıp kendilerine bıraktığı 7 depoda bulunan eserleri zaman zaman satışa sunacaklarını söyledi. Olçar, babasının eserlerine çok fazla talep geldiğini dile getirerek, ''Babamın yarım kalan tasarımları, otel anlaşmaları, tamamlanmış ve hastaneden döndüğünde onaylayacağı üretimleri vardı ama ömrü vefa etmedi. Bunlara elbette ki devam edeceğiz. Ürünlere çok fazla talep var ama biz herkesin hızlı karar verip bunları edinmesinden değil, değerini bulacak yerlere gitmesinden yanayız. Şu anda babamın elinden çıkmış yeterli sayıda ürünümüz var. 7 depodaki eserlerini zaman zaman çıkarıp piyasaya sunacağız'' dedi. -''BABAMIZIN İSMİNİ, İŞİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ''- Nida Olçar, ''Sıtkı'' imzasının tescilli bir marka olduğunu hatırlatarak, babasının koleksiyonerlerine duydukları saygıdan dolayı kendi üreteceği eserleri, onun birinci nesil ürünleri olduğunu belirtmek amacıyla ''Sıtkı 1'' diye imzalayacağını söyledi. Japonya'da sanatçılar öldüğünde o sanatı devam ettiren yeni nesillerin 1, 2, 3 gibi sayılarla bunu ifade ettiğini, kendilerinin de bu sistemi uygulayacağını kaydeden Olçar, böylece babası ve daha sonraki nesillerin eserleri arasındaki farkın anlaşılabileceğini bildirdi. Babasının son günlerinde sanatı adına arzu ettiği şeyleri yerine getirmeye çalışacaklarını ifade eden Olçar, ''Yakın zamanda çeşme figürlü çinilerden sergimiz olacak. Baykuş ve büyük yunuslar, babamın piyasaya sunulmamış ürünleriydi ve numuneleri yeni çıktı. Bunları da sergilerde sanatseverlerle paylaşacağız'' diye konuştu. Olçar, ''Sıtkı 1'' imzalı tasarımların üretimine bir ay sonra başlamayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Çocukluğumdan bu yana çiniyle ilgileniyorum. 5-6 yıl önce kafe işletmeciliği yaptım ama gönlüm hep çiniden yana oldu. Çiniciliği babamın yanında öğrendim. Ankara'da turizmle ilgili bir üniversite bölümünden mezun olduğum için her zaman turizm ve çiniciliği birleştirmeyi hedefledim. Bu da 1.5 yıl önce nasip oldu. En son İstanbul'da babam hastanedeyken bir sergi düzenlemiştik, orada 6 parça eserim vardı. Kardeşim Kübra Olçar, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Broşür, kartvizit ve kataloglarımızı 6 aydır o tasarlıyor, o da kendi bünyemizde devam edecek. Elimizden geldiğince çalışanlarımızı ve hiç kimseyi mağdur etmeden babamızın ismini, işimizi yaşatmaya devam edeceğiz.'' Olçar, geleneksel Kütahya çinilerinin renklerinin daha canlı olmasını sağlayan ve elektrikli fırınların çoğalması nedeniyle artık kullanılmayan eski kuyu fırınlardan birinin atölyelerinde bulunduğunu, bunu da kısa sürede faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.