-SITKI OLÇAR ANISINA MÜZE KURULACAK KÜTAHYA (A.A) - 06.08.2011 - Geçen yıl kasım ayında vefat eden dünyaca ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, babası anısına Kütahya'da müze kurulması için talimat verdiğini belirterek, ''Kütahya insanı ve bürokratları, Sıtkı Usta Müze Projesi resmi talimatlarını duymazdan, görmezden gelip umursamaz bir tavır sergilemektedir'' dedi. Olçar, yaptığı yazılı açıklamada, babasının vefatından sonra kendileri ve gazeteci Hıncal Uluç ile görüşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dönemin Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe ve Belediye Başkanı Mustafa İça'ya, kentte babası adına müze kurulması talimatı verdiğini hatırlattı. Aradan geçen yaklaşık 9 ayda müze kurulması için hiçbir girişimde bulunulmadığını öne süren Olçar, şöyle devam etti: ''Babamın vefatından sonra Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımlamışken, Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi sözlü ya da yazılı başsağlığında bulunmamış, internet sitelerinde bile buna yer vermemişlerdir. Üstelik Kütahya'dan bazı büyüklerimiz, devlet büyüklerimize, faks, e-posta ve cep telefonu mesajları yoluyla 'Sıtkı Usta'nın kızı ve ailesi, taziye için bizi kabul etmemektedir' diye asılsız şikayetlerde bulunmuşlardır. Baba dostumuz Rahmi Koç, İstanbul'daki özel müzesinde geçen ay babamın özel yeleklerinden biriyle çalışmaları ve birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturdu. Tavşanlı ilçesi Tunçbilek belde Belediye Başkanı Mutahhar Temel, beldede bir caddeye babamın ismini verdi. Denizli'nin Yatağan beldesindeki festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kültür Ağası olarak 'Sıtkı Usta' ismi yaşatılmaya çalışıldı. Hıncal Uluç, köşe yazılarında konuyu Başbakanımıza hatırlatıp, ilgili makamlara sitemlerde bulunmak suretiyle sık sık müze konusunu gündeme getirerek sanatçı dostuna ahde vefa örneği göstermektedir. Ancak Kütahya insanı ve bürokratları, 'Sıtkı Usta Müze Projesi' resmi talimatlarını duymazdan, görmezden gelip umursamaz bir tavır sergilemektedir.'' Görevine bu yılın başında başlayan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ile görüşüp müze için elinden geleni yapma sözü aldığını ifade eden Olçar, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile resmi yazışmalarının devam ettiğini ve müzenin Kütahya'nın en güzel köşesinde kurulacağına inandığını kaydetti. Olçar, babasının sağlığında birçok engelle karşılaştığını, sanat evi ve atölyesinin yıkılmak istendiğini savunarak, buna rağmen tek başına verdiği mücadeleyle Kütahya'yı ve Kütahya çiniciliğini dünyaya duyurduğunu vurguladı. Babasının bıraktığı yerden sanatını devam ettirmeye çalıştığına işaret eden Olçar, ''tüm bürokratik engellemelere'' karşı müzeyi kuracaklarına inandığını bildirdi.