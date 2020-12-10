Sitesinde çocuk istismarı içerikleri bulundurmakla suçlanan Pornhub, kurallarında değişikliğe gitti

Dünyanın en çok ziyaret edilen porno sitelerinden Pornhub, yasadışı videolara yer vermekle suçlandıktan sonra kullanıcılar tarafından yüklenen videolarla ilgili kurallarını değiştirme kararı aldı.

BBC'nin aktardığına göre Pornhub, siteye artık sadece kimliği doğrulanmış kullanıcıların video yükleyebileceğini duyurdu. Ayrıca site, video indirme özelliğini de kaldırdığını bildirdi. Pornhub, böylece siteden kaldırılan videoların tekrar kullanılmasını engellemeyi hedefliyor.

Pornhub, kimlik doğrulama özelliğinin 2021 yılında açılacağını ve şimdilik sadece profesyonellerin yükleme yapabileceğini bildirdi.

New York Times gazetesinde çıkan bir köşe yazısı Pornhub sitesinde çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri barındıran videolar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Gazeteci Nicholas Kristof, New York Times'taki köşe yazısında Pornhub'daki videolarla ilgili olarak "Çocuklara veya rızası olmayan herhangi birine yapılan saldırıları teşvik etmenin vicdansızca olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Köşe yazısından sonra Pornhub'a üyelikler için ödemeleri kabul eden Mastercard kredi kartı şirketi sitesinde bir açıklama paylaşarak "yasa dışı aktivitelere karşı sıfır tolerans" politikaları olduğunu belirtti. Mastercard, Pornhub hakkındaki iddialarla ilgili olarak emniyet otoriteleri ve Ulusal ve Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ile çalıştıklarını açıkladı. Şirket, "Eğer iddialar doğrulanırsa hızlıca harekete geçeceğiz" dedi.