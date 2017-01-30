Sitem Ateş’ten sıra dışı bir roman: El İncesi

El İncesi… Elin incesi…

Sözün hayat bulma hali…

Anlam bulma şekli belki de.

El İncesi gibi, söz de ağır gelir;

yaralar, sözün gediğe oturduğu yerde ise

düğümün içindeki ağırlık gibi tutar her şeyi…

Limanı, gemiye bağlar…

El İncesi bir denizcilik terimidir. Hem el emeğini hem de ince işçiliği böylesine zarif bir şekilde ifade eden bu deyim, aslında çok sayıda gemici düğümlerinden birinin adıdır. Geminin sahile bağlanmasını sağlayan kalın halatı göndermeye yarayan kılavuz halatına el incesi, el incesini sahile atabilmek için bir ucuna yapılan ve içinde ağırlık bulunan bağa ceviz düğümü denir.

Yazar Sitem Ateş’in ilk kitabı olan “El İncesi”, Chiviyazıları Yayınevi tarafından yayımlandı. “El İncesi”, kadınların denizlere pek de yakın olmadığı kanısını yerle bir eden ince ince dokunmuş bir roman olarak okuyucunun karşısına çıkıyor. Ateş, ilk romanında harita üzerinde kolay gösterilmeyecek 50’ye yakın ülke, sayısız kent, uzun yolculukların ardından ve çoğunlukla liman kapılarında tanıklık ettiği hayatta, değişen insan yüzlerini, farklı yaşayışları gözlemleyerek kaleme aldı.

Sitem Ateş, El İncesi’ni öyle ince eleyip sık dokudu ki; sözleri, yüreklere dokunuyor. Bir halat sözle bu kadar mı güzel örülmeliydi! Bu kadar mı görkemli görünmeliydi!.. Sitem Ateş, sayfalar ağır ağır ilerlerken sizi uzaklara, çok uzaklara taşımak için, ağırlık olsun diye düğümün içine âşkın büyüsünü koydu. Elinde halatı, ucunda imkânsız bir âşkın çıkmazlarıyla düğümlediği cevizi, çok uzaklardan duygularımızın dalgalı sularına attı. Dalga büyüklüğüne bakınca burası fırtınanın gözü!



Sözün büyüsü, halatın içinde saklı: El İncesi...

Sitem Ateş hakkında

1981 yılında doğdu. 2009 yılına dek çeşitli sektörlerde medya ilişkileri yöneticiliği, basın, proje ve iletişim danışmanlığı yaptı. Dünya denizlerine ve denizden varılan kentlere çizdi hayatının rotasını. İlk defa denize inen bir geminin vaftiz anneliğini yaptığı dahil, yedi farklı gemiyle çıktığı yolculuklarda; çoğu harita üzerinde kolayca gösterilemeyecek 50’ye yakın ülke, sayısız kent, uzun yolculukların ardından ve çoğunlukla liman kapılarından tanıklık ettiği hayatta, değişen insan yüzleriyle farklı yaşayışlar gördü. Yedi denizin tamamınıysa görmedi henüz, bütün rüzgarları yelkenine doldurmadı. Henüz gitmediği diğer her yer ve bir türlü geçemediği Pasifik Okyanusu’nun özlemiyle yelkenlerini yeni yolculuklar için şişirirken, yeni seyir planlarını ‘kağıt denizlerinde, kalemden botlarla, tam yol ileri’ rotasıyla, yine denizlere ve maceralara göre yapmaktadır…

Künye

El İncesi / Yazar: Sitem Ateş

272 Sayfa, 26.90 TL

Chiviyazıları Yayınevi