-SİTELERDEN 7 BİN OLUMSUZ İÇERİK KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet sitelerinden uyar-kaldır yöntemiyle bugüne kadar yaklaşık 7 bin kere olumsuz içerik kaldırıldığını bildirerek, ''Eğer böyle olmasa bu sitelerin kapatılması söz konusu olabilirdi'' dedi. Acarer, internet sitesi Youtube'a erişimin kısa süre öncesine kadar engellenmesinin Türkiye'de hiç kimseyi mutlu etmediğini ancak mevzuata uygun hareket eden mahkemelerin kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi. İnternet sitelerindeki zararlı içeriklerin kaldırılmasında ''uyar-kaldır metodu''ndan yana olduklarını vurgulayan Acarer, bu yöntemde olumsuz içerik tespit edildiğinde site yöneticilerinin uyarıldığını ve ilgili içeriğin internet sitesinden çıkarıldığını söyledi. Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Erişimin engellenmesi kararı verilmeden önce suç unsuru içeren kısmi içeriklere konu internet siteleriyle irtibata geçilerek 'uyar-kaldır' yöntemi uygulanıyor. Böylece internet sitesinin tamamımın erişiminin engellenmesinin önüne geçiliyor ve yalnızca suç teşkil eden içeriğin erişimi engellenmiş oluyor. Uyar-kaldır yöntemiyle internet sitelerinden bugüne kadar yaklaşık 7 bin kere olumsuz içerik kaldırıldı. Eğer böyle olmasa bu sitelerin kapatılması söz konusu olabilirdi. Şu anda genel teamül böyle çalışıyor ve iyi işliyor.'' Türkiye'de iyi çalışmalar yerine olumsuz olayların gündeme taşındığını dile getiren Acarer, ''Youtube bir tane olay, bir mahkeme kararı. Bir tanesi herkesin sürekli gündeminde, niye 7 bin tane uyar-kaldır uygulamasından söz edilmiyor? Niye bunlar için kimse 'aferin' demiyor? Bu konu gerçekten istismar ediliyor'' değerlendirmesinde bulundu. -''YALIN DSL İÇİN YÜZDE 5 ÖİV HAYIRLI OLSUN''- Acarer, Maliye Bakanlığının Yalın DSL için yüzde 5'lik Özel İletişim Vergisi belirlemesine ilişkin olarak da şöyle konuştu: ''Bu konuda Temmuz ayı sonunda Kurul olarak karar aldık. İşleyiş açısından daha sonraki süreçte ilgili kuruluş bu konuda vergi oranı tereddütünü Maliye Bakanlığına bildirdi ve Bakanlık kararını verdi. Ben inanıyorum ki bu gelişme bundan sonra hem alternatif işletmecilere yeni iş olanakları temin edecek hem yeni bir hareketlenme sağlayacak hem de tüketicilerin bu konularda daha serbest bir şekilde tercihlerini yapmalarını sağlayacak. Tüm sektöre, Türk Telekom'a ve kullanıcılara hayırlı olsun.'' BTK Başkanı Acarer, İnternet protokolünde Ipv6'ya geçilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini ve bunun 2012'de gerçekleşmesinin planlandığını da bildirdi.