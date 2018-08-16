Sitede komşuluk ilişkisini, 'kitap okuma' projesiyle güçlendiriyorlar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, oturduğu sitede başlattığı \'Komşumuzu seviyoruz, duvarları yıkıyoruz, çocuklarla buluşuyor, spor ve kitaplarla coşuyoruz\' projesi ile site sakinlerini bir araya getirdi. Kitap okuyup etkinliğe katılan site sakinleri, birbirini yakından tanıma fırsatı buldu.

Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, oturduğu Sezer Park Sitesi\'nde \'Komşumuzu seviyoruz, duvarları yıkıyoruz, çocuklarla buluşuyor, spor ve kitaplarla coşuyoruz\' adı altında projesiyle site sakinlerini bir araya getirdi. Haftanın 5 günü akşam saatlerinde kitabını alıp, sitenin bahçesine inen aileler, hem birbirlerini yakından tanıma fırsatı buluyor, hem de komşuluk ilişkilerini okuyarak güçlendiriyor.

Bir ay önce başlayan proje sayesinde yaklaşık 250 kişinin yaşadığı sitede herkes birbirini tanımaya başladı. Site yöneticisi ve aynı zamanda TFF U-17 Milli Takım Antrenörü Kemal Çoşkun\'un da destekleri ile projenin devam ettiğini belirten Hasan Çağıl, \"Artık sitede herkes bir aile oldu. Kitap okuma alışkanlığı kazandık. Çocuklar, bilgisayar ortamından uzak, akranları ile bahçede unutulmaya yüz tutan oyunlarımızı oynuyor. Ben bir öğretmenim, okumanın tatili olmadığını, tatil tadında okumanın heyecanlı ortamlar oluşturmanın okuma kültürü ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hele zaman ve mekân kavramı olmadan okuma etkinliklerinin içerisinde çocuklar olunca, büyüklerin de bu heyecana büyük bir istekle katıldığını gördüm. Bu düşünceler çerçevesinde, sitelerde, apartmanlarda Erzurum\'umuza yakışır komşuluk ilişkilerinin, birlikteliğimizi vurgulama adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Komşuluk yakın olmaktır, yardımlaşmaktır, güvenmektir, samimi olmaktır. Sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde apartmanlardaki komşuluk ilişkilerini canlandırma adına bazı etkinliklerin önemine dikkat çektik\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLAR MUTLU İSE AİLELER MUTLU\'

Köylerdeki samimiyeti, muhabbeti, doğallığı ve insani değerleri şehirlerde, site içerisinde ve apartmanlarda da yaşatılması gerektiğini belirten Çağıl, şunları söyledi:

\"İyi komşuluk ilişkileri, mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntılı ve kederlerin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan, fert ve ailelere toplum içinde destek olacağını düşündük. Bahsedilen bütün bu unsurlar çerçevesinde, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek en önemli unsurun çocuklara, minik yüreklere yapılacak etkinlikler ile gerçekleşebileceğini düşündük. Çocuklar mutlu ise aileler mutlu, aileler mutlu ise komşular, apartmanlar, mahalleler mutlu. Çocukları da mutlu etmenin yolu, değişik etkinlikler ile onları sevdikleriyle buluşturmaktır. Bizler de Sezer Park 2 Sitesi olarak, çocuklar ve anne-babalarla haftanın beş günü okuma ve oyun etkinliklerinde buluşuyoruz. Bu etkinlikler hem komşuluk ilişkilerini güçlendirdi, hem de sosyal aktivitelere katılım anlamında çocuklar ve komşuluk ilişkileri açısından bir gönül köprüsü kurulmuş oldu. Erzurumspor kulübü de bu etkinliklere hediye olarak Erzurum\'da oynanacak Erzurumspor- Başakşehir maçında, site çocuklarının seremoniye çıkmaları sözünü verdi. Tüm ailelerin misafir olarak katılmalarıyla birlikte. Sitesi sakinleri de maç sonrası Erzurumspor ve yöneticilerini birlikteliği vurgulama ve misafirperverliğin önemini belirtme adına site bahçesinde ikramda bulunacaklar.\"

\'BİZ BİR AİLEYİZ ARTIK\'

Bir yıl önce taşındıkları sitede başlatılan proje ile hareketli günler yaşandığını vurgulayan Nevin Nursen Yenice ise, \"Aileler ve çocuklar saat 18.00 gibi parkta buluşuyoruz. Önce çeşitli aktiviteler düzenleyip daha sonra bir saat boyuca kitap okuyoruz. Bu sayede hem biz, hem de çocuklar çok şey öğrendi. Hiçbir anne- baba ve çocuğun elinde telefon göremezsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, düzenlenen her etkinliğe katılıyorsunuz. Ben bu seferki yarışmalarda kupa bile aldım. Çok mutluyum. Hayatımın en güzel yıllarından birini yaşıyorum. Buradaki amaç birlik, beraberlik ve iyi komşuluktu, onu da elde ettik. Biz bir aileyiz artık\" dedi.



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