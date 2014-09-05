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Yaşam

Sitede havuz kavgası: 2 kişi öldü

Mersin'de kadın doktorun kapalı havuza girmek istemesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu, 2 kişi yaşamını yitirdi

05 Eylül 2014 14:07

Mersin'de  kadın doktorun kapalı havuza girmek istemesi nedeniyle çıkan, silahlı kavgada iki kişi öldü.  Olayla ilgili ’Azmettirici’ olduğu iddiasıyla Kardiyoloji Uzmanı Dr. Birsen G. gözaltına alındı, kardeşi ile birlikte 3 kişi de aranıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, Merkez Mezitli İlçesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede oturan Erdemli Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Birsen G., yeğeni ile birlikte saat 22.00’den sonra girilmesi yasak olan havuzda yüzmek istedi. Görevlilerin girişine izin vermedi. Görevlilerle tartışan Dr. Birsen G., durumu kardeşi Bülent G.’ye söyledi. Bülent G. de yanındaki arkadaşları ile birlikte site yöneticisiyle konuşmak için geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.

 

Doktor gözaltında 

 

Bülent G. ile arkadaşları M.D. ve U.S., kavga sırasında av tüfekleriyle ateş açarken, Aykut Şentekin, Mustafa Şentekin, Levent Mut ile Mahir Doğanbey yaralandı. Yaralılardan 38 yaşındaki Aykut Şentekin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülürken durumu ağır olan Mustafa Şentekin bu sabah tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mahir Doğanbey ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgisi olduğu anlaşılan Dr. Birsen G., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü ’ne götürüldü. Kaçan Bülent G. ile arkadaşları M.D. ve U.S.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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