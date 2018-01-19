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Dünya
Deutsche Welle

SITE: Rapçi IŞİD militanı öldü

Alman rapçi IŞİD militanı olarak anılan Denis Cuspert'in Suriye'de hayatını kaybettiği duyuruldu. Cuspert, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan isimler arasındaydı.

19 Ocak 2018 14:42

Cihatçı propaganda yapılan internet sitelerini takip eden ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Alman rapçi IŞİD militanı Denis Cuspert'in Suriye'de hayatını kaybettiğini duyurdu. IŞİD'e yakınlığı ile bilinen haber sitelerine dayandırılan haberde, Ebu Talha el-Almani adını alan Cuspert'in Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında öldürüldüğü belirtildi. Haberde, IŞİD'e yakın kaynakların Cuspert'in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi. Ancak IŞİD'in Cuspert'in öldüğünü henüz doğrulamadığı aktarıldı. ABD veya Almanya'daki güvenlik birimlerinden de Cuspert'in öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

SITE'nin haberinde, IŞİD'in kalesi sayılan Rakka'nın kuşatılması sırasında Cuspert'in bir çok kez yaralandığı belirtildi. Daha önce de Cuspert'in öldüğünün iddia edilmesine rağmen, bu kez fotoğrafların çok daha inandırıcı olduğuna dikkat çekildi.

IŞİD militanı Berlinli rapçi Deso Dogg

Denis Cuspert, Almanya'da rapçi Deso Dogg lakabı ile tanınıyordu. Gana kökenli Alman vatandaşı olan Cuspert, 2010 yılında Müslümanlığa geçmişti. 2014 yılında da IŞİD'e katılmıştı. Alman hükümeti tarafından "terörist" olarak nitelendirilen Denis Cuspert, 2015 yılında ABD tarafından en çok aranan teröristler listesine alınmıştı.

Cuspert, çeşitli IŞİD videolarında şiddet çağrısı yaparak radikal İslamcı saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Cuspert'in, Almanları IŞİD'e kazandırmak için görevlendirildiği iddia ediliyor.

dpa/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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