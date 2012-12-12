Sitar üstadı Ravi Shankar yaşamını yitirdi

Hintli sitar üstadı Ravi Shankar bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrası uygulanan tedaviye yanıt vermedi. San Diego'daki Scripps Memorial hastanesinde tedavisi sürdürülen sanatçı yaşamını yitirdi.

Reuters ajansının aktardığına göre, Shankar'ın eşi Sukanya ve kızı Anoushka, büyük müzisyenin yakınlarda yaşamını uzatabilecek önemli bir ameliyat geçirdiğini, ama cerrahların ve bakımını sürdüren doktorların bütün çabalarına karşılık vücudunun bu yükü kaldıramadığını söylediler.

Son nefesini verdiği sırada Shankar'ın başucunda olan eşi ve kızı "Acılı ve üzüntülü ama aynı zamanda onun hayatımızın bir parçası olduğu için hepimizin şükran ve minnet hissetmesi gereken günler geçiriyoruz. O daima kalbimizde ve müziğinde yaşayacak" dediler.

Anoushka Shankar da babası gibi Sitar çalıyor. Shankar'ın diğer kızı ise Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Norah Jones.

Shankar'ın ünü Beatles grubuyla birlikte dünyaya yayılmıştı.

Ravi Shankar kimdir?

Beatles'dan George Harrison bir zamanlar Ravi Shankar için "Dünya müziğinin manevi babası" demişti.

1967'de Woodstock'ta ve Monterey Pop Festivali'nde çalan Shankar ayrıca keman üstadı Yehudi Menuhin ve caz efsanelerinden saksafoncu John Coltrane ile de müzik yaptı.

Shankar bazı film müzikleri de besteledi. Bunlar arasında en çok bilinenler Satyajit Ray'ın Apu üçlemesi (1951-1955), Richard Attenborough'nun Gandhi (1982) filmleriydi. Sanatçı, Passages filminin müziğini de Philip Glass ile birlikte besteledi.

Sanatçı yıllar sonra katıldığı Monterey Pop Festivali'yle ilgili bir sohbetinde insanların o kadar gösterişli giyinmiş olmasının kendisini şok ettiğini söylemişti.

Shankar Rolling Stone dergisine verdiği mülakatta Jimmy Hendrix'in sahnede gitarını yakmasından dehşete kapıldığını da anlatmış "Benim için çok aşırıydı. Bizim kültürümüzde enstrümanlara öyle saygı duyarız ki, tanrıdan bir parçadırlar adeta" diye konuşmuştu.

Shankar 1999'da Hindistan'da sivillere verilen en büyük nişan olan Bharat Ratna yani Hindistan'ın Cevheri'ne layık görülmüştü.

Tarihi Varanasi kentinde Bengal bir ailenin çocuğu olarak doğan Shankar sanat hayatına önce kardeşinin grubunda dansçı olarak başlamış, 18 yaşında sitar öğrenimine başlayınca dansı bırakmıştı.

Yedi yıl Hindistan klasik müziğindeki Maihar Gharana tarzının kurucusu Baba Alaaddin Han'ın öğrencisi olan Shankar daha sonra ustalığıyla ülkesinde ün kazanmıştı.

Ravi Shankar son yıllarda eşiyle birlikte California'daki Encinitas'da yaşıyordu.

(BBC Türkçe)