Sit statüleri yenilendi; Antalya'nın beldelerine imar yolu açıldı!

Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba’nın memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın sit statüleri yenilendi. Bu yerlerde villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti yapılabileceği belirtildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre söz konusu bölgelerin sit statülerinin yenilenmesiyle yerlerde villa, turizm tesisinin yanısıra belli sınırlamalarla taşocağı, maden faaliyetinin yapılması mümkün olabilecek. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, yeni statülerle doğal güzelliklerin imara açıldığını belirtirken, yetkililer değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayıyla alınan kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk karar Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Alanya Kalesine ilişkin oldu. 3 statüye ayrılan kalenin, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı sınırları netleşti. Kesin korunacak hassas alana ilişkin sınırlar ise Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girecek. İlan edilen haritada yapılaşmanın mümkün olduğu yerleri gösteren sarı alanın büyüklüğü dikkat çekti.

Taşdibi statüsü

Antik kent ve caretta carettaların bulunduğu Patara ile Kalkan’a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinde de sit statüsü yenilendi. Nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı sınırları çizildi. “Noel Baba” olarak tanınan Aziz Nikolaos’un mezarının bulunduğu Demre ilçesindeki Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanı ise nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Kesin korunacak hassas alan sınırı ise yine diğer iki bölgede olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Taşdibi, diğer kararlardan farklı olarak sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsüne alınmadı. Böylece Taşdibi’nin nitelikli doğal koruma alanı içinde sınırlı yapılaşma mümkün olacak.

Şirket raporlarıyla

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birkaç yıl önce doğal sitlerle ilgili çalışma başlattığını belirterek doğanın tahrip edildiği iddialarını şöyle sıraladı:

"Bu süre içinde yeni bir doğa parçası sit alanı ilan edilmemiştir. Buna karşılık, var olan sit alanlarının sınırları daraltılmış, kademeli olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Bakanlığın belirlediği özel şirketler aracılığıyla, bilimsel olmayan bir takım raporlara dayanarak ülkemizin eşsiz güzelliğe sahip doğa parçaları tek tek yapılaşmaya, maden, taşocağına açılmaya başlamıştır. Geçen hafta Trabzon yaylaları; dün Alanya, Kaş, Demre’de gördük. Yaylalar, meralar, eşsiz doğa güzelliklerinin yapılaşmaya açıldığı bir süreçle karşı karşıyayız."

Kabine kararıyla

Bakanlık yetkilileri, kesin korunacak hassas alan sınırlarının Bakanlar Kurulu kararıyla tescil edilebildiğini belirterek, bu nedenle Resmi Gazete’de diğer iki alan sınırlarının ilan edilebildiğini söyledi. Kesin korunacak alan ilan edilmesi durumunda, o bölgede varsa yapılaşmanın derhal kamulaştırılması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, Türkiye genelinde sit derecelerinin düşürülerek doğal alanların imara açıldığı eleştirilerine ise şöyle yanıt verdiler:

Maden-taşocağı

“Kesin korunacak hassas alan statüsü, eskinin birinci derece sit satütüsünden daha yüksek bir korumayı ifade ediyor. Yeni getirilen uygulamayla buraların derhal kamulaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla eski birinci derecelerin tamamı, kesin korunacak hasssas alan statüsüne girmiyor. Kaldı ki sit statüleri ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarına dayanarak belirleniyor. Sincap, engerek yılanı, endemik bir bitki varsa puanlamalar buna göre yapılıyor. Bitki örtüsü, jeoolojik oluşumlar göz önünde bulundurularak puanlama tablosu çıkarılıyor. Belli puanının üzerinde olursa kesin korunacak hassas alan, nitelikli alan ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı oluyor. Türkiye genelinde Pamukkale’deki yapay havuz dışında, sit korumasından çıkarılan alan yok. Sürdürülebilir alanda komisyon kararıyla taşocağı, madencilik yapılabiliyor. Konut, villa, turizm tesisi de mümkün.”