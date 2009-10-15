Sit alanında kazı yaparken yakalandılar



Konya'da sit alanındaki papazın mezarı olarak bilinen alanda kaçak kazı yaptığı öne sürülen biri köy muhtarı, 6 kişi suç üstü yakalandı.



Merkez Meram ilçesi Kızılören beldesi Asarkala mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Yapılan çalışma sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu sit alanında, Derbent ilçesindeki bir köyün muhtarı O.S. (45) ile Ş.A. (50), M.K. (57), İ.K. (30), A.U. (37) ve O.Ö'yü (55) kaçak kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.



Papazın Mezarı olarak bilinen alanda altın aradıkları öğrenilen zanlılar, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, gazetecilere, “Pikniğe gitmiştik. Gözaltına alındık” dedi.



Olay yerinde yapılan incelemelerde, jeneratör, kazma, kürek, balyoz gibi malzemeler ele geçirildiği öğrenildi.



