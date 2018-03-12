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SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde SİT alanında, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

12 Mart 2018 19:19

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Bigadiç ilçesinde SİT alanında, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir\'de jandarma ekipleri, 1\'inci derece SİT alanı olan Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesi Tümülüs mevkiinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla, bölgede kazı yapan E.K., Ö.A. ve H.B. suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 2 dedektör, 1 kazma, 1 kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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