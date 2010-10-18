-SİT ALANINDA İŞ MAKİNESİ İLE TADİLAT İDDİASI NEVŞEHİR (A.A) - 18.10.2010 - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait mağazanın tadilatında yasak olmasına rağmen iş makinelerinin çalıştığı ve tarihi dokuya zarar verdiği iddia edildi. İddiaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (DÖSİMM) ait turistik mağazada yapılan tadilat çalışması sırasında yasak olmasına rağmen traktör ve kepçe gibi iş makineleri de kullanıldı. SİT alanı içerisindeki müzeye iş makinelerini girdiğini gören esnaf Ömer Eren, bu araçlarında kullanıldığı tadilat çalışmalarını fotoğraflayarak belgeledi. Eren, daha sonra fotoğrafları delil göstererek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hakkında, ''görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal, tarihi mekanlara ve kamu malına zarar vermek'' suçlamasıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzedeki iş makinesi ile yapılan çalışmalar sırasında kaya kopmalarının olduğunu öne sürdü. Geçmişte bir kaya parçasıyla oynayan, doğal bir merdiveni düzeltmeye çalışan esnafın, SİT alanı içindeki dokuya zarar verdikleri gerekçesiyle 8'er ay hapis cezası aldığını anımsatan Eren, şöyle devam etti: ''Göreme'de insanlar bir kaya parçası ile oynadı, kaldırım yaptı, bir merdiveni düzeltmeye çalıştı diye 8 ay hapis yatıyorsa, bu iş makinelerini müzeye nasıl sokuyorlar? Ayrıca Afet İşleri Genel Müdürlüğünün, açık hava müzesi içinden ağır taşıt geçmesini yasaklayan raporu var. Buna rağmen iş makinelerini Kültür ve Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün mağazası tadilat edilecek diye müzeye girmesine kim nasıl izin verir?'' Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tadilat çalışmaları ile ilgili muhatabın DÖSİMM olduğunu belirtti.