Taş ocaklarına karşı açılan davayı köylüler kazandı

İzmir'in Urla ilçesinde, bölgenin birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesinden sonra kapatılan ve ardından alınan özel izinlerle faaliyetlerini sürdüren taş ocağına karşı köylülerin verdiği 14 yıllık mücadele, Danıştay'ın kararıyla olumlu sonuçlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre; köylülerin talebini reddeden idare mahkemesinin kararını bozan Danıştay 14’üncü Daire, istisnai bir usulle davanın esasına girip, ’Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararını iptal etti.

Taş ocakları için sit durumunda değişikliğe gidilmişti

Urla’nın, daha önce köy statüsünde bulunan Yağcılar ile İçmeler mahallelerinin önemli bölümü 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Bu gelişme üzerine, iki köy arasındaki bölgede bulunan taş ocağı ve kırma eleme tesisleri için kapatma kararı verildi. Ancak bazı taş ocakları için, başvurular üzerine üretim alanlarındaki lokal bölgeler için sit durumunda değişikliğe gidildi. Bu kararla yaklaşık 8 yıl önce tekrar üretim başlatıldı.Yerleşim yeri yakınında olan, ayrıca hem zeytinliklere hem de endemik bitki yapısına zarar verdiği gerekçesiyle, köylüler ile çevreciler hukuk mücadelesi başlattı.

Çeşitli tarihlerde, köylüler lehine alınan mahkeme kararlarının uygulamaları, taş ocağını işleten şirket yöneticilerinin girişimleri ve alınan yeni izinlerle yerine getirilemedi. Şirket son olarak 2013 yılında alınan yeni ÇED olumlu raporuyla, bir kez daha üretimini sürdürdü. Köylüler ve çevreciler adına 2014 yılında, 1’inci İdare Mahkemesi’nde yeniden dava açıldı. Mahkeme bu kez vatandaşlardan gelen iptal istemini reddetti.

Köylüler adına davayı takip eden avukatlar, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu. Kısa süre önce davayı sonuçlandıran Danıştay 14’üncü Dairesi ilk olarak köylülerin isteğini yerinde bulup, İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği ’red’ kararını bozdu. Ardından da istisna görülen bir yöntemle, davanın esasına girip ÇED olumlu kararını iptal etti.

"Karar kesinleşti, taş ocaklarının kapatılması sağlanacak"

Mahkeme kararıyla büyük sevinç yaşayan köylüler adına avukat Şehrazat Mercan, taş ocağının kapatılması için, valiliğin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile üretim alanının tahsisini yapan Çevre ve Orman Bakanlığı’na da başvuruda bulundu. Danıştay’ın verdiği kararı değerlendiren Avukat Şehrazat Mercan şu ifadeleri kullandı:

"Bu alan için 14 yıldır mücadele ediyorduk. Birçok mahkeme bizim lehimize karar verdi, ancak her seferinde çeşitli yollar ve yöntemlerle bu kararlar uygulanmadı. Ancak bu karar artık kesinleşti. Hiçbir itiraz merci kalmadı. Tüm kurumlara başvurumuzu yapacağız ve elimizdeki kararla taş ocağının kapatılmasını sağlayacağız."