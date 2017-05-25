Sit alanı özel üniversite için imara açıldı!

İstanbul Beykoz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamındaki Kuzey Marmara Otoyolu’na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan sit alanı, özel bir üniversiteye tahsis edildi. Orman arazisinin ortasında bulunan ve şantiye levhalarının yerleştirildiği 60 bin metrekarelik araziyi Beykoz Üniversitesi kullanacak.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve 1/25 bin ölçekli sit derecelendirme haritasında 2. Derece ve 3. Derece sit alanı olarak belirtilen alanı özel eğitim alanına dönüştürerek imara açtı. Bakanlık makamının oluru ile onaylanan planlar 20 Haziran 2017 tarihine kadar itirazlar için askıda kalacak. Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde yer alan arazi, geçen yıl kurulan Beykoz Üniversitesi'ne tahsis edildi.

5 kat yüksekliğinde bina

Planlara göre arazinin yüzde 20'si üniversite binalarının inşaatı için kullanılacak, en fazla 15 metre yüksekliğinde yani yaklaşık 5 katlı binalar yapılabilecek. Bu alanda yüksekokul, fakülte, enstitü, rektörlük birimleri, idari birimler, kongre merkezi, açık ve kapalı spor salonları, mescit, misafirhane, öğrenci yurtları, kafeterya, sergi ve konferans salonları gibi birimler yapılabilecek. Beykoz Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bulunacak.

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından kurulan Beykoz Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Ruhi Engin Özmen. Başkan vekilliğini Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar'ın yaptığı mütevelli heyetinde Prof. Dr. Mehmet Durman, Dr. Şafak Başa, Nevzat Bekaroğlu, Aka Gündüz Özdemir, Bülent Hasan Tanla, Muharrem Ergül ve Koray Kurt bulunuyor. Üyelerden Bülent Hasan Tanlı CHP'de genel başkan yardımcılığı da yapan CHP'li eski milletvekili. Muharrem Ergül ise Beykoz Belediyesinin AKP'li eski başkanlarından.