Sistit nedir?

Sistit idrar kesesinin (mesane) iltihaplanmasıdır. İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Zamanında tedavi edilmezse hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir.



Nedenleri nelerdir?



Normalde bakteriler üreme organları ve anüs bölgesinde yaşarlar. Bazen bu bakteriler alt idrar yollarını aşarak mesaneye ulaşırlar. Mesaneye ulaşan bakteriler işeme ile dışarı atılırlar. Ancak mesaneye gelen bakteri sayısı atılandan fazla ise mesanede ve daha sonraki aşamada böbreklerde iltihaplanmaya yol açarlar.



Bulaşma cinsel birleşme esnasında veya genital temizliğin az olduğu durumlarda oluşabileceği gibi uzun süre idrar tutulması, idrar yollarını daraltıcı hastalıklar, menopozda düşük östrojen seviyesi nedeniyle de oluşabilir.



Kadınlarda uretra erkeklerinkinden çok daha kısa olduğu için dış ortamdan bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolaydır. Bu nedenle kadınlarda sistitlerin görülme oranı çok daha fazladır. Kadınların en az yüzde 20'si yaşamları boyunca en az bir kez sistite yakalanırlar.



Nadir de olsa sistiti oluşturan bakteriler böbrek ve idrar yolları aracılığı ile yukarıdan aşağıya veya yakın dokulardaki enfeksiyon odaklarından lenf yoluyla da mesaneye ulaşabilirler.



Sistitin en sık rastlanılan sebebi Escherichia coli (E.coli, koli basili) adlı mikroorganizmadır. Bu bakteri kalın bağırsaklarda normal olarak bulunabilir ve cinsel ilişki ile mesaneye ulaşabilir.



Belirtileri nelerdir?



* İdrar yaparken yanma ve sızı

* İdrar yaptıktan sonra da sürebilir

* Sık idrara çıkma. Ağrı kasıklara ve makata yayılabilir

* Ateş

* Terleme

* Yorgunluk

* Kusma ve bulantı

* İdrar bulanık, kötü kokulu olabilir

* Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi olabilir



Risk faktörleri



* Çok eşlilik



* Tümör nedeni ile aşağı idrar yolunda daralma veya tıkanma



* İdrar sondası kullanımı



* Hamilelik



* Şeker hastalığı



* Temizliğe dikkat edilmemesi



* Geçirilmiş felç gibi mesane boşalmasını engelleyebilecek durumlar



* Yaşlılık



Tanı



Tanıda idrar tahlili, idrar kültürü ve ilaçla çekilen ürografi adlı film gerekebilir.



Hastalığın gidişi



Uygun tedavi ile sistit belirtileri 24 saat içinde kaybolur. Ancak hastalığın gidişi etken mikrobun cinsine, risk faktörlerin giderilmesine bağlıdır. İyi tedavi edilemeyen olgularda hastalık kronikleşebilir.



Tedavi



Sistitler antibiyotikler ile tedavi edilir. Tedaviye başlamadan önce idrar kültürü ve antibiyogram için örnek alınmalı, sonuçlar çıkıncaya kadar idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalı, antibiyogram sonuçlarına göre gerekirse bu ilaçlar değiştirilmelidir. Kronik enfeksiyonlarda tedavi uzayabilir.



Nasıl korunabilirsiniz?



* Tuvaletten sonra önden arkaya doğru silin. Böylece vajinal ve rektal bölgenizdeki bakterilerin idrar yollarına girmesini engellemiş olursunuz.



* İdrarınızı tutmayın. Mümkün olabildiği kadar sık idrarınızı yapın. Böylece mesanedeki bakterileri dışarı atarsınız.



* Cinsel ilişkiden sonraki on dakika içerisinde idrarınızı yapmaya çalışın.



* Cinsel ilişki esnasında yeterli kayganlığın sağlanması uretranın zedelenmesini azaltacaktır.



* Anal ilişkiye giriliyorsa daha sonra vajinal bölgeye temas edilmemeli veya edilecekse iyice temizlenilmelidir.



* Gün boyunca bol su içilmesi (mümkünse günde 8 bardak) idrar çıkışını ve dolayısıyla da bakterilerin atılımını arttırır.



* Kahve, çay, alkol gibi içecekleri mümkün olduğu kadar az tüketin. Mesane üzeride irrite edici etkileri olabilir.



* Genital bölgenizin uzun süre nemli kalmasına izin vermeyin. Naylonlu, sıkı iç çamaşırları giymeyin. Nem bakterilerin üremesini kolaylaştırıcı bir ortam yaratır.



* Genital bölgenizi günlük olarak hafif bir sabunlu suyla temizleyin.



Her gün mutlaka iç çamaşırınızı değiştirin ve pamuklu iç çamaşırları yeğleyin.



