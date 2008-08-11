Sisteme girmek için 10 neden

1.Rahat bir emeklilik



Sizce mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?

BES sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi artırmak.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi emeklilik maaşı sağlayan yıllık gelir sigortası sözleşmesi yaptırarak tercihleriniz doğrultusunda değişecek emeklilik maaşınızı almaya hak kazanabilirsiniz.



2.Güven



Sistemin tüm unsurları denetim altında. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri yılda en az bir kere Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise yılda en az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.



3. Şeffaflık



Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulur. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.



4. Vergi avantajı



Ödediğiniz katkı paylarınızı, brüt asgari ücretin yıllık tutarını ve ücretli iseniz brüt maaşınızın, değilseniz beyan ettiğiniz gelirin %10’unu aşmamak kaydı ile vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Vergi avantajınızı tam olarak kullandığınızdan emin olun! Böylece, ödediğiniz katkı payının bulunduğunuz vergi dilimine göre değişecek bir bölümünün maaşınıza, gelirinize yansımış olduğunu ve aslında cebinizden çıkan tutarın ödediğiniz katkı payından daha az olduğunu görürsünüz. Yatırım aşamasında, emeklilik yatırım fonları için stopaj ödemezsiniz.



5. Emeklilik gelirinizi etkileyen kararlarda söz hakkı



Bireysel emeklilik aracınız tarafından uygulanması zorunlu olan risk getiri profili formu yatırımcı kişiliğinizi tanımanıza yardımcı olur. Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu almak istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 4 defa değiştirme hakkınız var.



6. Profesyonel fon yönetimi



Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.



7. Lisanslı aracılardan hizmet



Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım ve satışı mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.



8. Ödemeye ara verme hakkı



Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Ara verdiğiniz dönem, emeklilik hakkı kazanmanız için gerekli 10 yıl hesaplamasına, bu döneme karşılık gelen asgari katkı payı tutarını ödemeniz durumunda dahil edilir.



9. Grup emeklilik sözleşmeleri



Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Eğer çalışansanız, işvereninizin sizin adınıza ödediği, katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimlerinize hak kazanma süreniz, grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinizden itibaren 5 yılı aşamaz.



10. Başka bir emeklilik şirketine geçme hakkı



Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme hakkınız var.

