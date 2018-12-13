Sistem hatasını keşfetti, bankamatiklerden 1,2 milyon dolar çekti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 32 yaşındaki Daniel Saunders adlı bir barmen bankamatiklerdeki sistem hatasını keşfederek 4,5 ayda 1,6 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 160 bin ABD Doları) çekti. Saunders bir yıl hapis yattıktan sonra "rock yıldızları" gibi bir hayat sürdüğünü söyleyerek, "Pişman değilim. O günleri özlüyorum" dedi.

Saunders, bu süre içinde parayı özel uçaklarla gittiği lüks tatillerde ve kumarda harcadı. Hapisten çıktıktan sonra yaşadıklarını Avustralya'da yayımlanan Daily Telegraph gazetesine anlattı.

Barmen, Şubat 2011'de bir gece, para çekmek için saati 22 Avustralya dolarına çalıştığı pub'ın yakınlarındaki National Avustralia Bank'a ait para çekme makinesine gitti. Hesapta parası olmadığını fark etti.

Saunders, kredi kartından mevduat hesabına 200 dolar aktardı.

Parayı çektikten sonra ekranda "İşlem iptal edildi" yazısı belirdi. Saunders, daha sonra, bu paranın kaydının ekstrede görünmediğini fark edince önce 500 sonra da 600 dolar çekti.

Aynı bankamatikten bir hafta içinde 20 bin dolar para çeken Saunders, kendi ifadesiyle "rock yıldızları" gibi bir hayat sürdü.

90 bin dolara özel uçak kiralayarak Pasifik'teki bir adaya tatile giden Saunders, bu yolla off-shore hesaplara milyonlarca dolar para transfer etme hesapları yaparken bir daha ailesini göremeyeceği ve her yerda aranan uluslararası bir suçlu olacağı endişesiyle bankaya durumu bildirme kararı aldı.

"Beyaz ve şişman bir Kanye West gibiydim"

"4,5 ay içinde şişman ve beyaz bir Kanye West gibi bir hayat sürdüm" diyen Saunders, daha sonra kumar alışkanlığının nüksettiğini, psikolojisinin bozulduğunu ve anksiyete nöbetleri geçirmeye başladığını anlattı.

2015'te bir yıl hapis cezasına çarptırılan Saunders ardından 18 ay kamu hizmeti yaptı.

Saunders'in bankaya 250 bin dolar borcu olduğu belirtiliyor.