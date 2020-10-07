Sistem değişti, Sayısal Loto'nun 6 rakamı 'bilinmez' oldu

Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunu Sayısal Loto'nun ismi “Çılgın Sayısal Loto” oldu ve sistemi değişti. Sayısal Loto'da 1-49 sayılarından 6'sını bilen, büyük ikramiye kazanıyordu. Talih Kuşu özelleşince 1-90 arasındaki rakamlardan 6'sını tutturma kuralı getirildi. 90 rakam arasından 6 bilmek ise neredeyse imkansız hale geldi. Son 28 çekilişte de 6 bilen çıkmadı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, ‘'90 rakamdan 6'sını tutturmak, 622 milyonda bir ihtimal… Bu nedenle 28 çekiliştir kimse bilemiyor. Biriken paranın tümü de bir sonraki çekilişe aktarılmıyor. Yeni sistem ‘Kimse bilemesin' diye kurgulanmış. İsmini ‘Çılgın Sayısal' diye değiştirip, 6 tutturma ihtimalini yok ettiler. Çılgın Sayısal, dünyadaki şans oyunları arasında büyük ikramiye çıkma olasılığı en az olan oyun'' ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, "Şirketin kasası vatandaşa dağıtmadığı parayla doluyor" dedi.