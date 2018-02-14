Sistem değişti, ikinci el araç alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil satışları ile ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ikinci el el araç satan işletmelerin mutlaka yetki belgesi alması gerekiyor. Ayrıca 8 yaş ve 160 bin km'nin altındaki araçlar garanti kapsamına alınacak, ekspertiz raporu alınması da zorunlu hale gelecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yetki belgesinin süresi ise 5 yıl olacak.

Yetki belgesi için en az lise mezunu olma şartı getirilirken, işletme sahibinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor.

Ayrıca kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmaları hükme bağlandı.

Tanıtım karı zorunluluğu getirildi

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerinin güncel olarak yer alması gerekiyor.

Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin asgari olarak, marka ve modeli ile model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı, üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı, değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat gibi bilgiler bulunacak.

Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ancak 8 yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak.

İkinci el araba satan işletmecinin garantisi altında

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre aracı satan işletmenin garantisi altında olacak.

Bu parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami otuz iş günü içinde giderilmek zorunda. Motosikletler için ise bu süre azami yirmi iş günü olarak belirlendi. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak.

Ancak 8 yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler için garanti uygulaması olmayacakç.

Yine benzer şekilde satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar, ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar ile aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar garanti kapsamına dahil edilmeyecek.

Yükseklik en az üç metre olacak

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerin açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olacak. Bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekare esas alınacak.

Teşhir alanının net yüksekliği de en az üç metre olacak.