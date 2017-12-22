Siste kaybolan balıkçılar kurtarıldı

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta balık avına çıkan 5 kişi yoğun sis yüzünden yollarını kaybetti. Balıkçılar, arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bitkin bir halde bulundu.

Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünden Şefik ve Mesut Ulaş ile Doğan, Muhammed Muaz ve Şeref Eren balık avlamak üzere Murat Nehri\'ne gitti. Saat 17.00\'ye kadar burada balık avlayan 5 kişi, yörede kelek adı verilen sandalla Murat Nehri\'nde ilerlerlerken yollarını kaybettiler. Yoğun sisten dolayı kaybolan vatandaşlar cep telefonu ile jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarmanın haber vermesiyle Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri yola çıktı.

Telefonla irtibat kurdukları vatandaşların yerini öğrenmek için araçların sirenlerini çalan AFAD ekiplerine köylüler de yardım etti. Yaklaşık 6 saat boyunca arazide arama çalışması yapan ekipler, 5 balıkçıyı, Muş\'un Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl köyü civarındaki bir sazlıkta bitkin halde buldu. AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, kontrol amaçlı Bulanık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çaresizilik içinde saatlerce kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Şefik Ulaş, \"Yoğun sis nedeniyle saat 17.00\'de kaybolduk. Jandarmayı aradık, sağ olsunlar onlar da AFAD\'ı aradılar ve gelip bizi kurtardılar\" diye konuştu

Arama çalışmasına katılan Salih Yavuz ise siren sesleri üzerine evlerinden çıktıklarını belirterek, \"AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmasına katıldık. Hepsine sağ salim kavuştuğumuz için mutluyum. Aranan kişileri tanımıyoruz ama bu bir insanlık görevi\" dedi

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